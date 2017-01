Los Beach Boys repasarán medio siglo de trayectoria en Palma

Palma espera para el 18 de junio a uno de los grandes grupos de la historia del pop, los Beach Boys. La legendaria banda californiana, en cuyas filas solo milita un único componente original, Mike Love, actuará en el recinto de Son Fusteret, según anunció ayer la promotora Trui Espectacles a través de un comunicado.

Icono del sonido surf rock, el grupo, en activo desde 1961, cuando los hermanos Wilson, Brian, Carl y Dennis, junto con un primo de la familia, Mike Love, y un compañero de estudio de Brian, Al Jardine, sorprendieron al mundo con un sonido único y pegadizo, a caballo entre el pop barroco y el pop psicodélico, repasará lo "mejor de su trayectoria", desde Surfin' Safari a grandes éxitos como Fun, Fun, Fun, Surfin' USA, California Dreaming, Good Vibrations o Kokomo.

También habrá canciones nuevas, quizá Going to the beach o Pisces Brothers, en un espectáculo para el que estarán disponibles las entradas a partir del 31 de enero y cuyo precio oscilará entre los 90 y los 35 euros. Se podrán adquirir en las taquillas de Trui, Discos Oh!, Baba Discos, trui.es, sonfusteret.com, ticketea.com, inselradio.com y mallorcasunshineradio.com.

Los Beach Boys que actuarán en Palma estará capitaneados por Mike Love y Bruce Johnston, quienes junto con Jeffrey Foskett, Brian Eichenburger, Tim Bonhomme, John Cowsill y Scott Totten continúan con el legado de una banda sin igual. Que nadie espere en Son Fusteret a Brian Wilson, Al Jardine o David Marks, enemistados con Love, el primo carnal de los Wilson y también el más reaccionario –se cuenta que siempre se burla de los traumas de Brian–.

Con decenas de millones de discos a sus espaldas, los Beach Boys continúan creando y actuando con la misma energía y magia que marcó su explosivo debut hace ya más de medio siglo.

El resurgir de los californianos en el siglo XXI se produjo en 2012, cuando la banda anunció que se reuniría para celebrar el 50 aniversario de su formación y lanzar un nuevo disco y una gira mundial.

Brian Wilson, Mike Love, Al Jardine, Bruce Johnston y David Marks ofrecieron en aquella gira hasta 50 conciertos, el primero en el festival de jazz de Nueva Orleans.

"La música ha sido lo que ha unido y armonizado en nuestra familia desde que era un niño. Ha sido una enorme bendición poder compartirla con el mundo. ¿No estaría bien volver a hacerlo otra vez? ¡Absolutamente!", afirmó Love.