The Beach Boys traerán a Palma sus buenas vibraciones

El concierto del verano en Palma llega con buenas vibraciones. The Beach Boys tocarán en Son Fusteret el 18 de junio a las 22 horas y las entradas se ponen a la venta el próximo martes 31 de enero.



Los creadores de canciones inolvidables como Good Vibrations, Wouln't it be Nice, Surfing U.S.A., God Only Knows o California Dreaming, por nombrar algunas, harán una escala en Mallorca por primera vez dentro de su gira mundial.







El legado del icónico grupo americano llega con el Beach Boy fundador Mike Love, Bruce Johnston, Jeffrey Foskett, Brian Eichenburger, Tim Bonhomme Cowsill y Scott Totten.



Aunque este tour no contará con Brian Wilson, Al Jardine o David Marks, será una oportunidad única de escuchar en vivo y en directo las voces originales de la banda, acompañadas de una puesta en escena exclusiva para la ocasión.