Marta Almajano y Blick Bassy, dos voces para CaixaForum

The Gourmets ofrecerá un concierto de gospel el 31 de enero.

La soprano Marta Almajano y el camerunés Blick Bassi son dos de los atractivos de la temporada de invierno de CaixaForum. Un ambicioso programa de conciertos que cuenta con figuras relevantes de la escena actual y que tiene como objetivo lograr que el oyente se sumerja en diferentes mundos sonoros y viva una experiencia musical más directa.

El primero de los conciertos se desarrollará el próximo domingo, día 17, a las 19 horas. Almajano estará arropada por el contratenor Hugo Bolívar, el clavicémbalo de Dani Espasa y la guitarra barroca de Daniel Zapico. El programa se nutre de duos y solos vocales del primer barroco italiano y español, a través de obras de Monteverdi, Ferrari, Kapsberger, Frescobaldi o Hidalgo, entre otros.

El gospel intimista y elegante será protagonista del segundo de los conciertos, previsto para el 31 de enero. Dos tenores (Alex Delgado y Jordi Vallespí), un barítono (Javier Canales), un bajo (Abel García) y un guitarrista (Jordi Bastida), integrantes de The Gourmets, ofrecerán un concierto fresco y potente, al estilo de grupos míticos como The Golden Gate Quartet o The Dixie Hummingbirds. Un grupo que ha cantado en citas de altura como el Festival de Blues, Jazz i Gospel de Roses o en grandes plazas como el Teatre del Liceu.

Los ritmos de Camerún, el jazz y la bossa nova se podrán escuchar en la voz de Blick Bassy, quien actuará el 14 de febrero, al frente de un trío que completan Clément Petit (violonchelo y coros) y Johan Blanc (trombón, teclados y coros). Las músicas del cine (Casablanca, El padrino, Cinema Paradiso) pondrán la guinda a la programación con un concierto el 14 de marzo.