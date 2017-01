Muere el escritor William Peter Blatty, autor de 'El exorcista'

El escritor William Peter Blatty, autor de la conocida novela de terror ´El exorcista´, falleció la noche del pasado jueves 12 de enero a los 89 años de edad en Bethesda, a las afueras de Washington, por causa de un mieloma múltiple, según informaron hoy sus allegados.



La noticia la ha hecho pública William Friedkin, director del filme homónimo de 1973, basado en el libro y adaptado a la gran pantalla por el propio Blatty. El cineasta publicaba un mensaje en la red social Twitter en el que confirmaba el fenecimiento del novelista: "William Peter Blatty, querido amigo y hermano que creó ´El exorcista´, murió ayer".





William Peter Blatty, dear friend and brother who created The Exorcist passed away yesterday