Carlos Garrido lleva al teatro la historia de su hija con 'Te lo contaré en un viaje'

El periodista, escritor y músico Carlos Garrido (Barcelona, 1950) ha decidido contar la historia de su hija Alba, tanto la vida como la tragedia de su pérdida, víctima de un cáncer a los 22 años, en el teatro. Te lo contaré en un viaje, un monólogo interpretado por el actor Ferran Terraza y dirigido por Alain Chipot que se inspira en el libro homónimo que publicó Crítica en 2002, se estrenará el próximo día 31 de enero en el Teatre Gaudí de Barcelona, donde permanecerá en cartelera hasta el 1 de marzo.

El proyecto nació durante un encuentro entre Terraza (El cor de la ciutat, Los hombres de Paco, Rec, Los sin nombre) y Garrido, quien ha trabajado en la escritura final del guión. "En el libro hay varias voces y situaciones que han tenido que simplificarse para este monólogo, interpretado por el padre, quien cuenta la historia de Alba y sus emociones", apunta Garrido.

Un "reportaje del alma", como definió en su día al libro el propio Garrido, que, ahora en las tablas, pretende contar "una historia humana que, siendo dramática, no quiere ser forzosamente destrozona, sino marcada por la esperanza y la culminación, y en la que la vida gana a la muerte".

"El libro, que es como una crónica de guerra, me enseñó que cuando tocas determinados registros profundos la gente reacciona de un modo muy intenso, brindando una respuesta que te revela cosas que no habías pensado. También tuvo su lado negativo, pues hubo quien me consideró como un gurú, una experiencia muy agobiante. La experiencia de Te lo contaré en un viaje me cambió y sé que nunca podré escribir un libro mejor", ha confesado Garrido.

Tras su pase por el Teatre Gaudí de Barcelona, en la Sala pequeña, la obra, de 65 minutos de duración, tiene programado viajar a Valencia y Mallorca, en un teatro todavía por definir.