Jordi Maranges denuncia el acoso escolar en su nuevo videoclip

Bajo el título de 'La estación pactada', el cantante Jordi Maranges presenta oficialmente este viernes a las 21.00 horas en Casa Planas su nuevo videoclip. En él, el mallorquín narra la historia de dos niños pequeños con una cándida amistad, por la que serán víctimas del abuso de sus compañeros y que terminará perdiéndose con el transcurso del tiempo.

"Quería contar la amistad especial que se puede dar cuando se tiene 7 o 9 años, y lo cruel que pueden llegar a ser por culpa de los prejuicios inculcados por los adultos. En realidad, los niños son un lienzo en blanco que están descubriendo su sensibilidad", explicó Santiago de Luca, quien actualmente edita el programa televisivo 'Buenafuente' y no dudó en dirigir el videoclip cuando le plantearon la idea. "Me sentí muy identificado con la historia. Todos hemos vivido algo similar. No es una lanza al acoso escolar homofóbico en sí, por eso lo hemos tratado con sutileza y el equipo comprendió qué queríamos plasmar", aseguró.

Más de veinte personas quisieron formar parte del rodaje del nuevo videoclip grabado en el colegio Blai Bonet de Santanyí y la Galería Horrach Moyà. El vídeo de la canción, que figura dentro del disco 'Món Físic', se trabajó con sutileza para evitar tergiversaciones sobre un tema tan controvertido como el acoso escolar. "Como director de arte quise introducir varios guiños. Por ejemplo, encima de la pizarra podemos ver dos relojes, como la obra del norteamericano Félix González conocida como ´Amantes perfectos´, cuyas agujas van perfectamente sincronizadas", explicó Luís Jaume, guionista y amigo del cantate y del director.

"Trabajar con amigos con talento y un equipo entregado da gusto. Los protagonistas, Leo y Luc, se llevaron estupendamente bien y todos los participantes supieron comprender el mensaje que queríamos trasladar. Los niños son realmente sinceros y generosos", agradeció de Lucas, quien estará presente junto al resto del equipo en la Casa Planas, donde además se celebrará un concierto acústico.