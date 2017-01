'Los celos de Zenobia' seduce en los Premios Juan March Cencillo

La personalidad maniática, meticulosa y perfeccionista del poeta Juan Ramón Jiménez es el trasfondo de la novela breve ganadora en los XXIV Premios Juan March Cencillo. La obra del filólogo extremeño José A. Ramírez, 'Los celos de Zenobia', narra los primeros años del matrimonio, junto a la renuncia del poeta a la poesía impura, a la que retiene secuestrada en una habitación y con la que mantiene una morbosa relación desatendiendo la envidia de Zenobia.

"Da la vuelta a la poesía y la contempla desde el humor, una cotidianidad totalmente prosaica, donde van pasando una sucesión de aventuras. Una novela de andanzas, muy divertida, que relaciona al lector de narrativa habitual con las oportunidades del mundo de la poesía". Así la definió José Carlos Llop, quien formó parte del jurado en calidad de presidente junto a Manuel Borrás, coeditor del premio junto a la Fundación Bartolomé March Servera; Fernando González-Corugedo - secretario-, Javier Goñi, crítico de 'El País', y el escritor José Luís de Juan.

'Los celos de Zenobia' nació de la creación de otro relato, titulado 'Casablanca', inspirado en el que posiblemente sea el poema más corto y famoso de Juan Ramón Jiménez: '¡No le toques ya más, que así es la rosa!'. Y a la exigencia del onubense se contrapuso la de Humphrey Bogart: 'Tócala de nuevo, Sam' "Se trata de combinar dos ideas que a simple vista no tienen relación, pero en todo existe una conexión. El problema se deriva a que nos centramos en la lógica y nos perdemos miles de combinaciones posibles", explicó el autor.

En relación con esa búsqueda crea Ramírez Lozano su personaje más inusitado, la poesía impura, modernista y algo lasciva que, en la novela, cobra cuerpo en forma de 'becaria americana', una jovencita a la que el poeta y su esposa, Zenobia, se esfuerzan por reeducar para hacerla 'pura'.

Para el jurado, este relato se suma a los diarios escritos por Zenobia y al libro, 'Juan Ramón de viva voz', donde Juan Guerrero Ruíz desvela conversaciones telefónicas y encuentros con el escritor. "La novela que se presenta se suma a la visión de la vida cotidiana de la existencia del poeta y de su mujer como si fuera un relato soñado por cualquiera de los dos. No se trata de una novela realista, sino que podría derivar de la vida del poeta o de Zenobia, a veces es pesadilla y otras, fantasía, de uno u otro", explicó Llop.

"Lo que me llama la atención es la complejidad del personaje, es extraño. Sexualmente, Juan Ramón tuvo ciertos problemas con las monjas. Parece un personaje muy cándido, muy puro pero en realidad tiene muchos líos, y algunos muy curiosos, como la amante fingida", señaló Ramírez Lozano. "A Zenobia nunca la he entendido. No sé si sentía devoción por su marido, tampoco soy un experto. En ella veo aspectos minuciosos que dan una idea de la mujer que la convierten en una persona todavía más curiosa. Hay una dimesión que no es literaria, una dama con unos valores que no son solo de soportar a Juan Ramón", añadió el ganador de esta edición.

Zenobia rompe su promesa

"Nunca más regresaré a Mallorca". La escritora advirtió a su amiga Rosario Conde, la primera esposa de Camilo José Cela, que aquel sería el último encuentro que tendrían en la isla. Su rechazo surgió al creer que los cristales rotos depositados en las partes superiores de los muros eran colocados para impedir el paso de los pájaros a los jardines. "Físicamente ella no volvió, pero de la mano de Ramírez ha vuelto a la isla", celebró Llop.

Escritor de más de 80 novelas, Ramírez ha obtenido, entre otros, el Premio Juan Ramón Jiménez de Poesía y el Premio Azorín de Novela. "Me gusta el juego de la novela corta. Son pequeñas máquinas pero más intensas que aquellas que alargan y que no consigues terminar", explicó orgulloso.