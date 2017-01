'Los celos de Zenobia', ganadora en la XXIV Premios Juan March Cencillo

La novela breve 'Los celos de Zenobia' ha sido la galardonada en la XXIV edición de los Premios Juan March Cencillo. Esta mañana, la obra del filólogo extremeño José A. Ramírez Lozano ha sido presentada por el escritor y colaborador de DIARIO de MALLORCA José Carlos Llop junto al premiado. Un relato que trata sobre la vida cotidiana del poeta Juan Ramón Jiménez junto a su mujer Zenobia Camprubí, en la que vemos la personalidad singular del escritor y los celos de su esposa.

"Da la vuelta a la poesía y la contempla desde el humor, una cotidionidad totalmente prosaica, donde van pasando una sucesión de aventuras. Una novela de andanzas, muy divertida, que relaciona al lector narrativa habitual con las oportunidades del mundo de la poesía", explicó Llop, quien formó parte del jurado en calidad de presidente junto a Manuel Borrás, de la editorial Pre-Textos, Fernando González-Corugedo - secretario-. Javier Goñi, crítico de El País, y el escritor José Luís de Juan.

José Antonio Ramírez se considera un aficionado, no un experto, en el poeta onubense, lo cual no fue un impedimento a la hora de escribir sobre los aspectos más personales del poeta. 'Los celos de Zenobia' nació como la mayoría de sus más de 80 novelas, escuchando el lenguaje. "Una vez se tiene la idea, la escritura es rápida. Yo tengo un vicio, y es que una vez tengo la idea, todavía no sé la extensión, pero sí sobre qué voy a escribir. A mí se me ocurren los relatos inspiradamente, escribo continuamente. Más que utilizar el lenguaje para contar algo que me ocurre, generalmente es al revés, le pido al lenguaje que me diga cosas, pero para eso no hay que tener prejuicios lógicos. Si te prestas al lenguaje, compruebas que realiza combinaciones muy pocas veces previstas", aseguró Ramírez.