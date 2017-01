Núria Espert: "Nos protegemos con un caparazón para poder sobrevivir"

"Hasta Incendios no comprobé que lo que tú estás sintiendo, lo está experimentando el otro, no está viendo una obra de teatro sino un sentimiento. La gente que ha visto el espectáculo asegura que es único y que no había experimentado antes nada similar". Con estas palabras, acompañadas de una mirada colmada de sosiego y radiando serenidad, la veterana actriz de teatro Núria Espert presentó ayer en el Teatre Principal de Palma la obra dirigida por Mario Gas, Incendios que se representará en la Sala Gran hoy y mañana a las 20.00 horas.

Considerada la obra clave del teatro del siglo XXI, esta desgarradora pieza escrita por el dramaturgo canadiense de origen libanés, Wajdi Mouawad, ha conmocionado las letras y al público de todo el mundo desde hace más de diez años. "Los espectadores salen con una sensación muy extraña, diferente a las tragedias de Shakespeare o a las tragedias clásicas grecorromanas, y se marchan con la emoción de haber comprendido que se le ha ofrecido la posibilidad de una salida", aseguró la actriz distinguida con el Premio Princesa de Asturias de las Artes.

Incendios evoca y está inspirada en la Guerra fratricida del Líbano, que convirtió a su autor y a su familia en refugiados cuando tenía 8 años. Tristemente, un relato que se repite no muy lejos de nosotros, que se muestra en los medios de comunicación, pero frente a los cuales "nos hemos protegido con un caparazón para conseguir vivir", tal y como señaló la actriz. "Nos hemos vuelto muy egoístas si no nos afecta personalmente", defendió aludiendo a la diferente cobertura ante las muertes en un país europeo u otro, como Siria.

Una vorágine de sentimientos se despiertan durante las tres intensas horas que dura la función. Una cruda visión de la realidad que invita a reflexionar, a estremecerse, a valorar en un día como hoy para los cristianos. "Es extraño el éxito de una obra que pide al público que no tenga miedo, que reclama al espectador que se siente y no tenga vergüenza de sus sentimientos. Pasa por encima de las religiones, de las culturas diversas, es como un regalo para los actores", aseguró la actriz.

El papel más profundo

Incendios se estrenó por primera vez en castellano en septiembre en Madrid, vendiendo todas las entradas semanas antes de su debut. Espert es el faro de un elenco formado por siete actores que representan a 23 personajes. Nawal Marwan, la mujer que interpreta Espert, es probablemente el papel más profundo de su carrera. "Las demás tragedias no exigen el dolor que yo tengo que hacerme para tener que representar la escena del juicio, que es la columna vertebral del espectáculo. Durante mi carrera he asesinado niños, he sido adúltera, he matado...pero en Incendios la actuación no basta", insistió.

Núria Espert vuelve al Teatre Principal convencida de que la obra calará en los corazones mallorquines. "Tengo un buenísimo recuerdo de este teatro. Estar aquí, con esta obra excepcional, con este reparto único y con la dirección de Mario, haciendo quizá el mejor trabajo de su carrera, es algo que me satisface enormemente porque sé la acogida que va a tener", aseguró lamentando la inesperada ausencia del diretor que no pudo asistir a la rueda de prensa.