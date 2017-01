Nuria Espert: "'Incendios' pide al espectador que no tenga miedo"

Nuria Espert: "'Incendios' pide al espectador que no tenga miedo" Soraya Moussaoui

"Hasta Incendios no supe que lo que el actor siente, el público también. Es una obra que pide al espectador que no tenga miedo, que no se avergüence de sus sentimientos". Con una mirada colmada de sosiego y radiando serenidad, la veterana actriz de teatro Núria Espert ha presentado hoy a las 13.00 horas la obra que representará mañana viernes y el sábado a las 20.00 en el Teatre Principal de Palma.

Considerada la obra clave en el teatro del siglo XXI, esta desgarradora pieza escrita por el dramaturgo canadiense de origen libanés, Wajdi Mouawad, ha conmocionado las letras y al público de todo el mundo desde hace más de diez años. "El público sale con una sensación extraña, con la sensación de que se le ha otorgado una salida", asegura la actriz.

´Incendios´ se estrenó por primera vez en castellano en septiembre en Madrid, vendiendo todas las entradas semanas antes de su debut. El director Mario Gas, quien a última hora ha tenido que anular su asistencia a la rueda de prensa, dirige con maestría un elenco de lujo de ocho actores que dan vida a 23 personajes que nos acercan las desgarradoras vivencias de la guerra en el Líbano. "Las muertes en televisión no son un escándalo, son solo una cifra. Un número inhumano al que nos hemos acostumbrado", asegura Espert. "El teatro habla a cada uno de los asistentes, es único y en esta obra especialmente".