El perro Marshall y sus amigos, los más deseados en navidades

Los personajes de la Patrulla Canina son los favoritos del público infantil por estas fechas. Ya lo fueron en 2015, según un estudio elaborado por Amazon.es, que descubría la evolución de los juguetes más demandados por los niños, y lo han vuelto a conseguir, situándose en el lugar más alto del podio en cuanto a ventas se refiere.

Camisetas, móviles, tazas y todo tipo de juguetes. Nada se resiste a este auténtico fenómeno que traspasa la televisión, algo que ya hicieron en su día Pocoyó o Peppa Pig.

Son pocas las familias que no han escuchado todavía aquello de "ya está aquí, ya llegó...", la pegadiza canción de cabecera de una serie que, con el título original de 'Paw Patrol', emitió su primer capítulo en agosto de 2013, en el canal Nickelodeon estadounidense. La primera vez que se pudo ver en España fue a finales de 2014, también en Nick, pero hasta 2015 no fue cuando empezó a tener una popularidad asombrosa entre el público infantil que no deja de crecer.