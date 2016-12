Muere la actriz Carrie Fisher, la Princesa Leia de 'Star Wars'

La actriz estadounidense Carrie Fisher, conocida por su papel de la princesa Leia en "Star Wars", falleció hoy a los 60 años, informó la familia de la intérprete por medio de un comunicado a la revista People.



"Con muy profunda tristeza Billie Lourd (hija de la actriz) confirma que su querida madre Carrie Fisher murió a las 8.55 esta mañana", dijo la familia.



Fisher se encontraba hospitalizada desde que sufrió un ataque al corazón el pasado viernes durante el aterrizaje de un vuelo en el aeropuerto de Los Ángeles.



La actriz recibió reanimación cardiopulmonar en la aeronave y fue trasladada al hospital UCLA Medical Center de Los Ángeles en cuanto el avión tomó tierra.



Su madre, la también actriz Debbie Reynolds, aseguró el pasado domingo que su hija se encontraba en "situación estable", aunque continuaba en la unidad de cuidados intensivos.



Carrie Fisher saltó a la fama como la princesa Leia de "Star Wars" en la trilogía original de ciencia-ficción de George Lucas: "La guerra de las galaxias" (1977)", "El imperio contraataca" (1980) y "El retorno del Jedi" (1983).



El siguiente vídeo, con música de John Williams, resume las escenas más destacadas de Fisher en la trilogía:







Como sus compañeros de elenco Harrison Ford y Mark Hamill, Fisher regresó para el relanzamiento de la saga "Star Wars: el despertar de la fuerza" (2015) y además estaba confirmada su participación en "Star Wars: Episodio VIII" (2017). La propia saga ha querido rendir un homenaje en Twitter a la actriz, un mensaje de condolencia al que se ha sumado Mark Hamill:





