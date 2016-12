'La piedra oscura' de Alberto Conejero abre la temporada de teatro en el Principal

El Teatre Principal presentó ayer la programación del primer semestre de 2017, que refleja "el compromiso del Teatre con la cultura como servicio público para dar forma a una propuesta donde esté reflejada la pluralidad de gustos de la ciudadanía", en palabras de su director, Carlos Forteza.

La programación recorre las más variadas disciplinas artísticas y la Sala Petita tendrá un especial protagonismo, con espectáculos que abogan por las nuevas dramaturgias y con una vocación clara de atraer al teatro públicos no habituales.

La primera apuesta será La piedra oscura, de Alberto Conejero y dirección de Pablo Messiez, producción del Centro Dramático Nacional y ganadora de cinco premios Max, que estará en cartel los días 21 y 22 de enero. La obra relata la última noche que pasa el último amante de Federico García Lorca, custodiado por un joven soldado fascista, antes de ser fusilado.

Wasted (17 de marzo) es el primer trabajo teatral de Kate Tempest, escritora, poeta y rapera británica de sólo 32 años. El espectáculo familiar Fràgil, de la compañía eivissenca Clownidoscopi, está programado para el 26 de marzo. Los días 1 y 2 de junio, la compañía Tot Terreny representa Ragazzo, que cuenta con el atractivo del actor Oriol Pla, premio de la crítica barcelonesa al mejor actor revelación de 2015.

La note d´à coté (15 y 16 de junio), una de las grandes sorpresas del último Festival Grec, pondrá una nota de humor, poético y vital, en formato de cabaret. DOT, premio Max al mejor espectáculo infantil y premio Feten, se representará los días 17 y 18 de junio. Y los días 24 y 25, será el turno de Doménica, de Vicka Duran, que la temporada pasada ya llenó todas las funciones.

Además, la Sala Petita también acogerá los tres accésits del proceso de selección de coproducciones del pasado verano. El primero es Mima & Katastrôfik (28 y 29 de enero), de la compañía AuMents, un espectáculo familiar, que cuenta con el guión y los dibujos de Max (Premio Nacional de Cómic 2007). Seguirá el espectáculo de danza Crotch (9 y 11 de marzo) y He vist balenes, de la compañía La Impaciència (6 y 8 de abril), que en un viaje narrativo habla de la lucha armada de ETA y de los prejuicios sociales.

El ciclo Concerts a la Petita se iniciará el 21 de febrero con Son and the Holy Ghosts, que presentará su último disco, 1995. La banda mallorquina Lili´s House ofrecerá un concierto familiar el 26 de febrero, que contará con un taller de máscaras previo a cargo de Aina Zuazaga. El 21 de marzo vuelve el flamenco con la bailaora mallorquina La Chispa.

Sala Gran

El teatro en la Sala Gran comenzará con Happy end, un gran montaje sobre los excesos del capitalismo producido por el Instituto Valenciano de Cultura y la Diputación de Valencia sobre textos de Bertolt Brecht y con música de Kurt Weill.

Reina Juana (3 y 4 de febrero) será una de las grandes citas del semestre. Con dirección de Ernesto Caballero, Concha Velasco, sola en el escenario, dará vida a una personalidad histórica que frecuentemente ha sido tachada de loca.

La compañía valenciana El pont flotant representará El fill que vull tindre, una irónica propuesta sobre el conflicto intergeneracional, el día 11 de febrero. Y el 20 de mayo llegará uno de los platos fuertes, Winter´s tale, de los británicos Cheek by Jowl, la compañía con más reputación para representar a Shakesperare.

La Compañía Nacional de Teatro Clásico representará El perro del hortelano, de Lope de Vega, el 26 y 27 de mayo, en un montaje dirigido por Helena Pimenta. En junio coincidirá el ballet Carmen, de la Compañía Nacional de Danza, con Grand Applause.

Entre los conciertos, una gran cita con el flamenco será el 17 de junio con el concierto de José Enrique Morente, hijo del maestro Enrique Morente, y Juan Habichuela. Cerrará la temporada la mallorquina Maika Makovski el 29 de junio.

La Sala Gran también acogerá la XXXI Temporada d´Òpera i Ballet que en primavera representará Macbeth, de Verdi; Così fan tutte, de Mozart; y María Moliner.

Además, el Teatre Principal será el escenario del XIX Festival de Poesia de la Meditarrània, el Festival Internacional de Teresetes y el Festival Palma amb la Dansa.