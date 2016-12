Armengol, en el adiós al Any Llull: "Fue un hombre de gran altura"

"Ramon Llull fue un hombre de gran altura, cultivado y sensible que entendía la negociación como la única salida al conflicto". Con estas palabras clausuraba ayer la presidenta del Govern, Francina Armengol, el Any Ramon Llull en el Teatre Xesc Forteza. El año dedicado al séptimo centenario de la muerte del filósofo mallorquín Ramon Llull concluyó con un acto interdisciplinar donde se aunaron teatro, música, danza y vídeo. Bajo el título de Per l'estela en l'albor, el Xesc Forteza acogió una ceremonia en la que se fusionaron diferentes fragmentos de los trabajos artísticos representativos de la obra y de la vida de Llull que han llevado a cabo varios artistas, concretamente Phantasticus, Visions d'Infinit y Desconhort de Nostra Dona. La interpretación cayó en manos de Xim Vidal y Lina Mira, junto con los bailarines Joan Taltavull, Marc de Pablo y Tomeu Gomila, partícipes de un espectáculo dirigido por Joan Miquel Artigues. La velada se completó con la actuación del Orfeó Ramon Llull, con el Canticum Novum.