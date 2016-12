Norberto Alcover: "El cine ayuda a pensar; si no filosofamos, no vivimos"

La sociedad no se detiene a reflexionar. Vivimos en un momento en el que lo inmediato es lo que cuenta, sin pararse a pensar en el por qué. Esta es una de las muchas denuncias que expusieron ayer por la tarde Jaume Ripoll y Norberto Alcover durante la cuarta conferencia celebrada por el Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de les Illes Balears.

"Con la tecnología de hoy en día el espectador se pierde gran parte de lo que puede aportar el cine", aseguró Ripoll, cofundador y director editorial de Filmin, empresa de alquiler digital de películas, durante su intervención en el acto. "Internet es como un museo, todo tiene cabida pero no tenemos tiempo de ver lo que queremos ver, sino que nos quedamos con aquello que nos mandan observar", expuso. Una postura con la que coincide Norberto Alcover, especialista en crítica cinematográfica. "El arte que miramos es más importante que el echo de que lo observemos", sostuvo.

Contundente e irónico en su discurso, Ripoll ametralló con la palabra a una velocidad tan vertiginosa como la que denuncia que vive la sociedad. "Llegamos a tener la mirada cansada. Pocas cosas nos excitan, pensamos en lo que vemos, nos entregamos a lo que nos distrae. El 92% de los jóvenes americanos ven la televisión mirando otra pantalla. En las series que vemos hoy en día, como Juego de tronos, lo importante es aquello que pasa en un momento dado, y una vez ocurre, la serie pierde interés. Sin embargo, todos sabemos cómo termina Romeo y Julieta pero podemos volver a verla varias veces", atestiguó.

Esta impaciencia del espectador ante la necesidad de un conocimiento inmediato sin detenerse a reflexionar sobre qué está observando, es una de las cuestiones que planteó Alcover. "Es muy fácil crear misterio, pero para pensar hay que parar y esta sociedad solo corre. Tenemos que hacer apología del aburrimiento. El cine puede ser cómplice en la aventura de reflexionar, pero la sociedad empuja a lo contrario", lamentó. Thelma y Louise saltando de tejado en tejado.

Ambos exponentes demostraron ser activos devoradores de cultura comparando a grandes directores de cine como Rossellini y Scorsese, con el que coinciden en que el séptimo arte no ha perdido su capacidad de sorpresa. "Aunque de las 3.000 películas que se producen 2.000 son prescindibles, el cine mantiene su capacidad de impresionar", defendieron.

Atreverse a pensar

En un auditorio completo de cinéfilos, los asistentes al coloquio fueron retados a ampliar el espectro de las nuevas generaciones. "Hay que enseñar que películas como Qué bello es vivir también pueden ser una novedad", aseguró Ripoll.

Tampoco quedó exento al desafío el periodismo. "Se debe reflexionar en todos los ámbitos de la vida. Detrás de cada artículo de opinión, por malos que sean, hay alguien que se ha parado a pensar", defendió Alcover, quien declaró mantenerse fiel a la máquina de escribir tradicional.

Aunque se define como una persona seria, durante la charla el colaborador de este diario no dejó de bromear y contar anécdotas personales de su época universitaria en Roma. "Los de nuestra generación sospechábamos, contemplábamos, y nos encontrábamos ante el gran problema que supone tener que elegir", recordó. Pero ambos se mostraron convencidos de que no se debe desistir y entregarse al pesimismo, y por ello hicieron un llamamiento a seducir a los políticos para que el pensamiento continúe en las aulas y a seguir luchando. "Aportar reflexión es una tarea exigente, pero si no filosofamos, no viviremos", concluyeron los exponentes.

Lunes 19 de diciembre de 2016.

