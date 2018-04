En las últimas horas una imagen de la compañíaestá siendo de lo más comentado en las redes sociales. La compañía decidió promocionar sus viajes con una imagen de dos mujeres en una playa paradisíaca."Si esto no es #BFFgoals, no sabemos qué es.Etiqueta a tu mejor amiga y vete". Este era el mensaje que acompañaba a la imagen de la aerolínea. Pero lejos de dejarse llevar por las aguas cristalinas o la arena fina de la imagen los usuarios de Instagram se fijaron en un error. ¿Sabes cuál es?La solución está nada más y nada menos que enAunque hay dos personas tumbadas, solo hay unas huellas. Este hecho ha despertado el ingenio y la agudeza de los usuarios, quienes no han dudado de haber bromas sobre cómo ha llegado la segunda mujer ahí.