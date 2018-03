Una mujer de 87 años causa furor con sus dibujos creados con Paint

Son muchos los artistas que emplean sus cuentas depara dar a conocer susy acercarse a un público al que no podrían acceder de otra forma. Esto es lo que ha hecho, una artista valenciana que ha revolucionado las redes sociales gracias a sus creaciones artísticas.Lo curioso de este caso es que nuestra protagonista tieney lejos de crear sus pinturas con las técnicas tradicionales lo hace mediante un programa de ordenador, el conocidoConcha era una aficionada a la pintura al óleo, pero comenzó a usar el programa informático cuando sus hijos le regalaron unAl principio solo mostraba las obras a sus familiares y personas más cercanas, pero desde que su nieta le creó una cuenta de Instagram y suno ha parado de crecer."Soy una señora de 87 años. Me gusta pintar con el programa Paint. Y sobre todo estar con mi familia y con mis amigas", así se describe Concha en la red social. A pesar de que tan solo cuenta consu número de seguidores se sitúa ya en más de, y no para de crecer.