El barco piolín en el que se hospedan los agentes, objeto de bromas en Twitter

Un total de cuatro cruceros han recalado en los puertos de Barcelona y Tarragona como apoyo logístico al despliegue policial, entre Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía (CNP), que se está produciendo en Cataluña con motivo del referéndum del 1-O.



Estos cruceros sirven como hospedaje y apoyo logístico a los agentes de los cuerpos de seguridad del Estado. Hasta aquí todo normal si no fuera por la decoración de uno de ellos.



El 'Moby Dada', atracado en el puerto de Barcelona, ha llamado la atención por las enormes caras de los personajes de la Warner Bros. que decoran el casco del barco. Entre ellos, Piolín, el Coyote y el Pato Lucas.



Este aspecto no ha pasado desapercibido en las redes sociales, donde las bromas y los chistes no cesan.





Ni al mejor guionista de Hollywood se le ocurre utilizar un barco de Piolin y Lucas para alojar policías cuya misión es evitar un referéndum pic.twitter.com/vMQdEli9Dz „ joseba permach (@jpermach) 21 de septiembre de 2017

Por el dia incauto papeletas y palos de escoba. Y por la noche duermo en el barco de Piolín. Nasío pa matá. pic.twitter.com/sHMXfoJbiE „ Marquès de Muriac ? (@ratpenatman) 20 de septiembre de 2017

En un giro inesperado, en vez de tanques han venido con un barco de Piolin xD #referendum1deoctubre pic.twitter.com/v3FJp6Rpml „ Roberto García (@RoxSP) 21 de septiembre de 2017

"Me paresió ver un lindo maderito!"

Esto de invadir Cat con un barco de Piolín es lo más marciano que ha hecho Esp en sus 3500 añs de hist pic.twitter.com/ho3BGDAixJ „ Antonio Baños (@antoniobanos_) 21 de septiembre de 2017

ÚLTIMA HORA:

La policia nacional dejará subir al barco de piolín a niños catalanes para jugar un ratito siempre q sus padres sean unionistas pic.twitter.com/OWLs14tGsi „ Max (@Well086) 22 de septiembre de 2017

Tranquilos todos que ya esta el barco de Piolin y el Pato Lucas, con mas fuerzas de apoyo. Ay Berlanga, porque te has muerto? pic.twitter.com/KL7obApFG8 „ sabrina68 (@leilalan133) 21 de septiembre de 2017

Cuando se enteran que meter a toda la policía en el barco Piolín cuesta más que el referéndum. pic.twitter.com/6dN6e9JXHh „ Fuminion DUI JA! (@troncomovil1996) 21 de septiembre de 2017