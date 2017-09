Las redes piden a Rafa Nadal que salude a su fan ´Ñanquel´

Miguel Angel Cantallops, ´Ñanquel´, quiere cumplir el sueño de que Rafa Nadal le felicite por su cumpleaños.

Para cumplir su objetivo ha lanzado un mensaje a través de las redes sociales y ya son más de 7.000 las personas que han compartido su publicación dirigida al campeón mallorquín, reciente ganador del Abierto de Estados Unidos y número uno del tenis mundial.

"Hola, me llamo Miguel Angel Cantallops, soy de Sa Pobla. Hoy es un día muy especial, es mi cumple 42 y me haría mucha ilusión que me felicitara un mallorquín como yo, el mejor del mundo, Rafa Nadal. ¿Me ayudáis a difundirlo?", pide Ñanquel la ayuda de todos en las redes para que su deseo llegue a oídos de su ídolo.

Su sobrino Miquel Cantallops Aloy ha agradecido en nombre de toda su familia la inmediata y cariñosa respuesta de la gente en Facebook. "Ñanquel, como le llamamos nosotros, sigue viviendo en el cuento de Nunca Jamás en el que todo es bonito, no pasa el tiempo y solo existe la felicidad. No sé si le habrá llegado el mensaje a Rafa Nadal, al cual felicitamos por su victoria ayer, pero lo que sí os puedo decir es muchas gracias de todo corazón".