La turista que se tatuó el mapa de Mallorca en la piel

"Un tatoo de Mallorca, con palmeras, un ´Playa de Palma´ a la altura de Sineu y un logo de un bar de birras que no consigo recordar. ¡Fan total! (bolso a conjunto)". El fotógrafo que capturó esta curiosa imagen describe al detalle el tatuaje de una blonda turista a punto de embarcar en el aeropuerto de Son Sant Joan.

"Fotoperiodismo extremo (me acerqué todo lo que pude)", avisa el autor de la fotografía que está causando sensación en las redes.

"Me he emocionado, quiere más a Mallorca que nosotros mismos", opina un internauta, mientras que la mayoría afirma que "es increíble". Sin embargo, otros comentan que también decidieron tatuarse la isla en la piel y para que no quede ninguna duda comparten la foto de su amor eterno por Mallorca.