La terrorífica historia de un tuitero en Mallorca

"Ando de vacaciones desde hace un par de días, en un hotel cerca de la playa. Iba todo bien hasta que han comenzado a suceder cosas raras". Así comienza Manuel Bartual su terrorífico relato durante sus vacaciones en Mallorca.



El editor y director de cine, también exdibujante del Jueves, ha comenzado un hilo en Twitter que tiene enganchados a miles de tuiteros con sus mensajes enigmáticos y personajes locos.



Bartual va sumando cada día un nuevo episodio a su ficción de terror, que se está convirtiendo en todo un hito en la red social. Sus seguidores, muy intrigados por la escalofriante historia, aseguran que tuitea desde Alcúdia en Mallorca. Habrá que estar atento para descubrir cómo acaba el misterio.







Esta tarde estaba leyendo en la terraza de mi habitación cuando he escuchado que la puerta se abría. Y a este viaje he venido solo.

Esta tarde estaba leyendo en la terraza de mi habitación cuando he escuchado que la puerta se abría. Y a este viaje he venido solo.

Ya me ha pasado otras veces. Hoy, al menos, me iban a pillar con los pantalones puestos.

Pero no: cuando he entrado a la habitación, me he encontrado con un hombre alto y delgado, muy nervioso, moviéndose de un lado a otro.