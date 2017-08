Trump provoca a las redes al mirar el eclipse solar sin gafas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, observó hoy el eclipse solar total que ha cruzado el país de costa a costa desde uno de los balcones de la Casa Blanca, pero por unos segundos admiró el fenómeno sin gafas protectoras, imagen que ha inundado las redes sociales.



Pese a la insistencia de los expertos y la Agencia Nacional del Espacio (NASA) de seguir las instrucciones y observar con protección adecuada el espectáculo, debido al alto riesgo de sufrir daños oculares, el mandatario desoyó las indicaciones y se expuso a los rayos del sol desde Washington, oculto por la luna en un 81 % desde ese punto del país.



La decisión del magnate de mirar el eclipse sin protección le valió las críticas de numerosos usuarios de Twitter por no seguir las indicaciones y dar ejemplo a la ciudadanía.







And Coming to you from the White House, The Very Silly President #trumpeclipse pic.twitter.com/RHaXyodVqC