El zasca del alcalde Noguera al youtuber Álvaro Ojeda

El nuevo alcalde de Palma, Antoni Noguera, ha demostrado que sabe encajar con altura y elegancia las críticas. Tras el ataque recibido en las redes por el youtuber Álvaro Ojeda, que le acusa de pertenecer a la "izquierda más rancia de nuestro país", por haber quitado el cuadro del Rey el día de su toma de posesión, Noguera ha decidido responder con un tuit.



"Repite conmigo crack: Palma es la ciudad y Mallorca la isla. Y me encantan los toros... VIVOS. Abrazo", escribió el alcalde a Ojeda que en un vídeo donde se burla de él mostrando una foto suya junto a un astado.



"Querido alcalde nacionalista de Mallorca, veo que a usted le gusta hacer Coca Cola. Porque usted el otro día quitó el cuadro del Rey y colgó el de un republicano. Es que usted quiso que todos sus palmeros estén contentos, y usted es feliz así. En Palma de Mallorca hay cosas más importantes que hacer, quitar el paro ayudar a los emprendedores... Y ya que hablamos de cuadros y que usted en el fondo me cae bien, ayer coloqué un cuadro suyo en mi casa y me hice una foto con él. No me dirá que no le gusta el cuadro", se mofó Ojeda del alcalde de Palma que fue capaz de responder con un zasca en toda regla.





Repite conmigo crack: Palma es la ciudad y Mallorca la isla. Y me encantan los toros...VIVOS. Abrazo @alvaroojeda80 https://t.co/D3jKro88mv — Antoni Noguera (@toninoguera) 6 de julio de 2017