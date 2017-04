Reto: ¿Eres capaz de encontrar la serpiente?

Algunas imágenes no son como pensamos y esconden matices que nuestros ojos tardan en descubrir. De ello trata el nuevo reto viral en Twitter. La usuaria @SssnakeySci, bióloga especializada en serpientes, compartió una imagen que le había llegado en la que aparecían un gran número de hojas. A simple vista solo parece eso, un montón de hojas, pero la foto esconde algo más, una serpiente. La bióloga retaba al resto de usuarios: ''¿Eres capaz de encontrar la serpiente?''. La prueba ha sido todo un éxito y ha logrado más de 6.000 retweets. ¿Y tú, serás capaz de encontrarla? Paciencia y ¡suerte!.





Received this from a fellow HERper this morning. No caption needed, the task was implied: "can you spot the snake?" ?? pic.twitter.com/oVkjOm8ufy