La bonita felicitación de la novia de Pablo Ráez por su 21 cumpleaños

El malagueño Pablo Ráez, símbolo de las donaciones de médula al protagonizar una campaña de concienciación en las redes sociales, hubiera cumplido este miércoles 26 de abril 21 años. Así hubiera sido si la leucemia no le hubiera arrebatado la vida el pasado 25 de febrero, tras una admirable lucha sostenida durante meses. Un tiempo en el que Pablo siempre creyó en su recuperación.



En un día tan especial como hoy, y como no podría ser de otro modo, su novia Andrea Rodríguez le ha recordado y ha publicado en las redes sociales un mensaje muy conmovedor.



En él, Andrea recuerda que este día también es el día de su ciudad natal, Málaga. Una ciudad que "te ha concedido la medalla de oro de la provincia y te ha nombrado hijo predilecto", dice Andrea.



Andrea no puede ocultar la pena de haber perdido a Pablo, y admite que "es sano y normal decir que siento tristeza porque contigo todo sería mejor, porque es muy grande tu ausencia".



Pero ella también es practicante del "siempre fuerte" que tan famoso hizo su novio, y pronto recuerda que la vida continúa: "Has dejado muchas razones por las que seguir y amar la vida, por lo que solo el tiempo sanará, de momento solo queda caminar".