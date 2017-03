VIERNES 10

-Al nuevo capítulo del ciclo Women don’t wait, porque trae auténticas joyas del pop, folk, country y americana, porque además la mayoría suelen ser fechas únicas en toda España, porque así sucede en el caso de la inglesa Kathryn Williams, porque es una artista de larga y sólida carrera, porque ha girado con popes de talla mundial del género y porque el sello de categoría de este ciclo es tan insuperable que puede uno acudir con los ojos cerrados.

Ciclo Women don’t wait: Kathryn Williams Trio. Teatre Xesc Forteza (Plaça Miquel Maura Prevere 1), 21 h., 8 €.

-Al concierto de presentación del nuevo trabajo de Los Amebas, porque son un pepinazo de garaje, soul rock y hasta punk, porque queman escenarios cuando actúan, porque tienen jitazos y los defienden con elegancia y poderío guarro a partes iguales, y porque cerrará la noche la biblia del pop, soul, funk, mod, beat y lo que haga falta Capitán Groovy.

Los amebas: presentación de su disco debut homónimo + Capitán Groovy. Maraca Club (Poeta Francesc Fiol i Joan 1), de 23 a 5 h., concierto a las 0 h., 5 € con CD.

-A la presentación de Siembra la semilla, porque es el nuevo disco de Rumba Katxai, porque son un grupazo multicultural en el que puedes escuchar ecos tanto de Los Andes como de la tradición afroamericana, porque ya llevan tiempo tocando y acumulando loas, y porque para tal magna ocasión se traen invitadas cumbieras.

Rumba Katxai: presentación de Siembra la semilla + Las hijas de la cumbia. Sala La Red (Poima 24, polígono Can Valero), 13 € con CD.

-A la Nit de ska en Sa Possessió, porque toca un grupazo en un lugar encantador, porque el gran directo de Ska Bottom Boat junto con los temazos ultrabailongos que pincha DJ Wateq generarán fiesta gorda en una localización de gancho imbatible.

Nit de ska: Ska Bottom Boat + DJ Wateq. Sa Possessió (Velluters 14, polígono Son Rossinyol), de 23 a 4 h., 5 € con cerveza.

-Al concierto de Poomse, porque no se prodigan mucho en los escenarios y es una lástima, porque son una maravilla de pop, rock, indie y slowcore, porque siguen presentando su último álbum para los benditos de Espora Records, y porque el fin de fiesta serán temazos indie old school.

Poomse: presentación de This is how we fail + Indie Old School (Hiperespacio + Sodapop). Novo Café Lisboa (Sant Magí 33), 22 h., 6 € / 10 € con CD. DJs a partir de las 23:30 h. y hasta las 4 h.

-A la Sala Trampa, porque sus funciones lo petan y lo sabes, porque abrirán la noche con su siempre abarrotada función de impro, porque después hay ocasión grande con la presentación del nuevo EP y nuevo videoclip de Hombrespajaro, y porque habrá música y cerveza por doquier hasta el cierre, que como en los mejores locales nunca se sabe a qué hora será.

Trampa Teatre: Shakespeare improvisado (20:20 h., 7 €) + Hombrespajaro: presentación del EP En forma de humo & estreno del videoclip La mano en el fuego (23 h., 6 €) + Música y cerveza por doquier hasta el cierre a las... Sala Trampa (Caro 19).

-Al Kaelum, porque sus fiestas We Love Fridays lo petan y lo sabes, porque siempre hay ambientazo y lo sabes, porque no se llena de críos y lo sabes, porque te ponen hiena como nadie sea con house, indie accesible u ochenterismo, y porque para después tienen dos salas para que vayas rulando a tu antojo.

We Love Fridays (sala 1) + PopNorama (sala 2). Kaelum Club (Avinguda Argentina 1), de 23 a 5 h.

-Al Sabotage, porque arrancan la noche con conciertos, porque Marcos González & Los Nice Bambas presentan disco, y porque cerrarán la noche los DJs habituales de la casa con su eficaz populismo entre moderno y cafre.

Marcos González & Los Nice Bambas: presentación de Todas las luces raras (concierto, 22 h., 6 €, 10 € con CD). Suis DJ’s + PD Manex (DJs, de 0 a 6 h.). Sabotage (Plaça del vapor s/n).

-Al Shamrock, porque hace bastante tiempo que se ha posicionado como buen lugar para la farra, porque da igual quien toque que siempre está hasta arriba, porque tienen el gran detalle de programar música en directo cada día, porque cierran suficientemente tarde, y porque el viernes habrá tremendo rockabilly.

Boom Boom Baby. Shamrock (Passeig Marítim 3), hasta las 5 h., concierto a las 0 h.

-A Tunnel, porque son heroicos resistentes de la música en directo, porque son el templo del rock, metal, hardcore y punk, y porque el viernes sonará buen y joven rock alternativo.

Max Aud. Tunnel Rock Club (Plaça Gomila 2), de 23 a 6 h., consumición mínima 6 €, 5 € hasta la 1 h., concierto a las 0 h.

-Al concierto de Uc, porque los ibicencos son unos históricos de la Nova cançó catalana, porque además el recital consistirá en poemas musicados del también ibicenco Marià Villangómez.

Uc canta a Marià Villangómez. Espai Xocolat (Font i Monteros 18), 20:30 h.

-A la nueva edición de las Burger meets Gin, porque consiste comer hamburguesas de estilo neoyorquino, beber gintonics, disfrutar de música en directo y acabar bailando con DJs perspicaces, porque en esta ocasión se anuncia swing, jazz, aires brasileños, disco y soul, y porque todo ello tiene lugar en un hotel de estética acertadamente chic.

Burger meets Gin: Tinons & The Mopis + DJ T-Mark. Hotel OD Portals (Avinguda Tomàs Blanes Tolosa 4), de 20 a 0 h.

-Al Saratoga, porque es un local cuco y cómodo, porque tiene una terraza con vistas de escándalo sobre la ciudad, porque siguen con su buena labor de programar grandes bandas locales de jazz, blues y soul, y porque el viernes habrá buen jazz.

Jazz Wize - Victoria Miles. Saratoga Blue Jazz Club (séptima planta del hotel Saratoga, Passeig Mallorca 6), 23 h.

-Al Brooklyn, porque es un nuevo local dedicado a la electrónica fiestera, porque tiene la sala de bienvenida con la luz suficiente y la inferior con la poca luz suficiente para fomentar el ponerse hiena, y porque hay buen y moderno putrum hasta las tantas.

The Brooklyn Bounce: Rosana Nun + Joe Apz. Brooklyn Club (Dameto 6, Santa Catalina), de 23 a 5 h.

-Al Barbero, porque es uno de los antros de electrónica más clásicos de la noche palmesana en el mejor sentido de la palabra, porque llevan años programando farra con ambición, porque el viernes tienen a la mitad de los poderosos Rex Party, y porque los viernes arrancan a las 21 h. con aires funkarras.

Viernes funkeros afterwork con Whynot DJ & Goodman (de 21 a 23 h.) + Nacho Almagro (de 23 a 3:30 h.). El Barbero (Jaume Ferrer 3, La Lonja).

-Al Garito, porque son el templo de la modernidad bien entendida, porque son un clásico ya mayor de edad (la semana pasada cumplieron 18 años de vida), porque programan electrónica con peso específico como casi ningún otro, y porque el viernes tienen el lujazo de recibir a los zaragozanos Wagon Cookin’, los hermanos Garayalde, estilistas del house con ribetes de soul, disco y hasta jazz con un gusto tremendo para la música, y porque además se complementarán en su actuación con el patrón del Garito Nacho Velasco.

Bassfort. Garito Café (Dársena de Can Barbarà s/n), de 20 a 4 h., DJs desde las 0 h.

-A ver Himmelweg, porque es un texto del gigante del teatro y la literatura Juan Mayorga, porque es una de las obras menos conocidas en España pero más representadas en el extranjero, porque es una mezcla de teatro histórico y político actual, porque hay que peregrinar a toda creación del premio Nacional de Teatro (2007) y también de Literatura Dramática (2013), porque una vez más es el Teatre del Mar quien lleva la batuta en propuestas escénicas de ambición y calidad.

Atrium Produccions (Barcelona) presenta: Himmelweg, de Juan Mayorga. Dirigida por Raimon Molins, con Patricia Mendoza, Raimon Molins y Guillem Gefaell. Teatre del Mar (Llucmajor 90, El Molinar), 21 h., 18 €.

-A ver la ópera Macbeth, porque no es habitual poder ver un espectáculo tan costoso de montar económica y humanamente, porque es de agradecer la posibilidad de acudir a una producción con la dosis justa de ambición y adaptación a maneras modernas, y porque es un clásico universal de la música

XXXI Temporada de ópera: Macbeth, de Verdi. Producción del Teatro Nacional Sâo Carlos de Lisboa. Director musical: Andrés Salado. Con Darío Solari y Maribel Ortega entre otros. Teatre Principal (Riera 2A), viernes 20 h., domingo 18 h., 10/25/30/40/50/55/65 €.

-A ver Peccatum, porque es la última producción de Produccions De Ferro, porque eso significa siempre calidad y ambición, porque es una revisión contemporánea del corpus de rondalles de Antoni Mª Alcover de contenido más carnal, porque el riesgo que se asume al actualizar un material escrito en una época pretérita para otra sociedad preexistente es siempre más que loable.

Produccions De Ferro presenta: Peccatum. Con Toni Gomila y Catalina Florit. Centre de cultura de Porto Cristo (Muntaner 45), 21 h., 16 €.

-A ver En es convent hi falta gent, porque es humor mallorquín, en mallorquín y para mallorquines, porque una ración de localismo y risas básicas debe ser disfrutable por todas las edades.

En es convent hi falta gent. Con Andreu Guardiola, Nadine Hernández, Caterina Monserrat, Xisca Monserrat y Marga Morey. Sala Mozart del Auditòrium (Passeig Marítim 18), 20 h., 20 €.

-Al Camia vs. Llonovoy, porque ofrece la posibilidad de comprar material de Antònia Camia y Miquel Àngel Llonovoy, porque anuncian elegantonas fundas para libretas realizadas por la primera utilizando los collages del segundo, porque también habrá obra textil de la primera y exposición de collages originales del segundo, porque conociendo la calidad de sus producciones y su creatividad es una oferta bastante lujosa.

Taller tienda de Antònia Camia vs. Collages de Llonovoy. Pelleteria 5, a partir de las 19 h., hasta el 24 de marzo.

-A la Fira del ram, porque la tradición manda, porque siempre merece visita una atracción clásica, porque es para pequeños, medianos y mayores, porque hay atracciones, entretenimiento, casetas, comida y más para todas las edades.

Fira del ram. Polígono Son Fusteret, lun-vie 17-23 h., sab-dom-fest 10-0 h., hasta el 23 de abril.

-A cualquiera de los Quatre dies de cotorres, porque a raíz de la recopilación de dibujos anónimos de vaginas se fueron sumando gentes y proyectos hasta derivar en cuatro jornadas de exposiciones, talleres, lecturas, manifiestos, visitas guiadas, debates y hasta microteatro, porque el objetivo es darle la vuelta a la solemnidad del Día de la Mujer a través del humor no exento de reivindicaciones.

Quatre dies de cotorres. Associació cultural Anagnórisi Can Timoner (Aljub 24, Santanyí), hasta el domingo, programa completo aquí.

-A la exposición L’ànima de l’invisible, porque es una colectiva que busca reflexionar sobre la mujer, el amor, la sociedad y los estereotipos, porque son voces locales que buscan en los lenguajes contemporáneos presentar su visión del mundo femenino y por tanto universal.

L’ànima de l’invisible: Arantxa Boyero + Astrid Colomar + Las taradas + Laura Marte + Marta Pujades + Olimpia Velasco. Capilla del Centre Cultural La Misericòrdia (Carrer de la misericordia 2), mar-vie 11-14 h. / 17:30-20:30 h., sab 11-14 h., hasta el 29 de abril.

-A la exposición de Per què em vestesc de negre si estim tant la vida? de Teresa Matas, porque es una antológica de sus trabajos producidos en los últimos treinta años, porque los expertos señalan su independencia en discurso, formatos y técnicas, porque es una figura ineludible de nuestra escena artística.

Teresa Matas: Per què em vestesc de negre si estim tant la vida? Comisariada por Nekane Aramburu con la colaboración de María José Corominas, Ana Bàrbara Cardellà Corominas, Pilar Rubí y Magda Albis. Es Baluard (Plaça Porta Santa Catalina 10, de 10 a 20 h., domingo de 10 a 15 h., lunes cerrado), hasta el 7 de mayo.

-A la exposición Territori d’assaig, porque si la cantera musical de Mallorca es históricamente inabarcable y excelente la artística no se queda atrás, porque una colectiva es la ocasión ideal para acercarse a renovar la devoción por los ya establecidos y a maravillarse por las nuevas voces.

Territori d’assaig: Ferran Aguiló + Carles Fabregat + Florit Nin + Júlia Fragua + Aina Lorente + Luis Maraver + Esther Olondriz + Miquel Planas + Enric Riera + Miquel Segura. Centre de Cultura Sa Nostra (Concepció 12), lun-vie 10:30-13:30 h. / 17-20 h., hasta el 31 de marzo.

-A la exposición Stupid 90’s, porque es la primera muestra individual de Ofise, porque partiendo del grafiti desarrolla ideas y técnicas para pasearse con propiedad por otros lenguajes como el cómic o la estética tatuajera, porque es una iniciativa de Línea 6, porque es la tienda de referencia en el mundillo del hip hp y la cultura urbana callejera, y porque la música que redondeará la fiesta la pondrá el gran Bocabeats.

Exposición Stupid 90’s de Ofise + Bocabeats DJ. Línea 6 (Ample de la mercè 20), 20 h.

-A la exposición de Andrés Amicone, porque tiene mucha perspicacia para utilizar y reinterpretar iconos contemporáneos para sus pinturas sobre madera y material reciclado.

Exposición de Andrés Amicone. Perruqueria Botons (Plaça Raimundo Clar 15), de 9:30 a 19:30 h.

SÁBADO 11

-A la jornada solidaria en apoyo de Valtonyc, porque significarse en público en contra de una de las mayores cacicadas de la historia reciente es justo y necesario, porque la desproporcionada condena que le ha caído a alguien que solo es un músico ya es historia negra de este país, y porque con la excusa habrá fiesta todo el día.

Jornada solidaria por la libertad de expresión en apoyo de Valtonyc. La Gran Orquesta Republicana + Dinamo + El hermano L + Valtonyc & Balle Doble H + La vereda + Xarxa + Mada Herbs + comida, manifestación, charlas, etc. Polideportivo de Sa Pobla, a partir de las 10 h., conciertos a partir de las 20 h., 5 €.

-A la apertura del Miama, porque es noticia gorda el arranque de temporada de uno de los referentes en la escena electrónica de toda la isla, porque si abre significa que el verano está más cerca, porque su propuesta reina en el norte de la isla y la fama de sus saraos llega al resto de la roca, porque programan electrónica moderna como pocos, y porque aparte de cientoylamadre anuncian como cabezas de cartel a Kyodai.

Fiesta de apertura del Miama: Kyodai + Nico Díaz b2b Juanan + Tool Mates (Christian Florit b2b Sandra B) + Raisol b2b Budi + Animmik b2b J.A.M.C. + Suricatas (Vik-T b2b Alberto Alba). Miama Beach Club (Avinguda del mar 8C, Muro), a partir de las 18 h.

-A la Get Down, porque es una batalla de gallos, porque es un encuentro de raperos y MCs que combatirán con nada más que palabras, rimas e ingenio, porque también habrá competición de baile, y porque traerán figuras de calado nacional para dirigir los encuentros.

Cultura Get Down Battles. Exhibiciones, batalla de gallos y competición de baile. Bésame mucho (Joan Miró 5), de 19 a 1 h., 10 € c.c.

-A la nueva convocatoria de las fiestas Dub Club, porque si ya llevan 44 ediciones por algo será, porque son el templo de del dub, bass y ritmos hermanos, porque después de convertir Factoria de So en el punto neurálgico de sus saraos cambian de ubicación para instalarse en la encantadora Sa Possessió, y porque como siempre, además de programar a la potente armada local redondean el cartel con solventes primeros espadas de las escenas nacional y europea.

Dub Club #43: Ras Digby & DJ Kullar (ING) + South Vibes (Málaga) + Kontaktua & Fuaka + Rootical Stone Vibes. Sa Possessió (Velluters 14, polígono Son Rossinyol), de 22 a 5 h., 7 € con cerveza hasta las 0 h., después 10 € con cerveza.

-Al Lisboa, porque es un bar carismático como pocos de esta ciudad, porque siempre hay ambientazo, porque tiene la sala principal con su preciosa barra, porque tienes el altillo para ponerte cómodo y dejar ir las manos y las bocas, porque tienes el felizmente recuperado semisótano para los bailoteos, porque el sábado tiene el lujo de albergar la presentación del nuevo disco de The Wheels dentro de su ciclo Novoclandestins, y porque para cerrar sentarán cátedra de pop, soul, beat, mod, funk, garaje y lo que haga falta dos biblias del ramo.

Novoclandestins: presentación de The year of the Monkey de The Wheels (21:30 h., 12 €, reservas en novocafelisboa@gmail.com). Capitán Groovy + Retroman (DJs, de 23 a 4 h.). Novo Café Lisboa (Sant Magí 33).

-A la presentación del club de rock&roll Sapphire, porque se anuncia como un espacio creado para dar a conocer la cultura del rock and roll de los años 50, porque habrá retro vermut, mercadillo y música en riguroso y exclusivo vinilo de 45 rpm.

Presentación de Sapphire Rock’n’Roll Club. Restaurante Beach ‘n’ Roll (Vicari Joaquim Fuster 265, primera línea de El Molinar), desde las 12 h.

-Al Kaelum, porque interpretan mejor que nadie el populismo con tu diversión como único objetivo, porque arrancan con el siempre abarrotado Tardeo y porque siempre acaban la noche con los clásicos imbatibles de los 80, 90, 2000 y hasta el día de hoy.

Tardeo. DJ invitado: Fran Noguera. DJ residente: Ángel Oliveros (de 16 a 22 h.). Kaelum Essence (de 23 a 5 h.). Kaelum Club (Avinguda Argentina 1).

-Al Tardeu del Clubber, porque se han sumado recientemente a la opción de farra por la tarde, porque no se complican la vida y ofrecen electrónica popular y directa, y porque programan a un batallón de DJs hábiles para tu despiporre.

Tardeu a lo Boiler Room: César del Río + Nichole + Mili Takeshi + Cati Moreno. The Clubber (Cataluña 4A), de 17 a 23 h.

-Al Sabotage, porque lo peta y lo sabes, porque empezarán a las seis de la tarde y porque porque cerrarán los DJs habituales de la casa, siempre modernos y siempre heterodoxos.

Sbtarde (a partir de las 18 h.). + DJ Fraude + MNDZ (de 0 a 6 h.). Sabotage (Plaça del vapor s/n, Santa Catalina).

-Al Three Lions, porque cierran suficientemente tarde, porque es un local bastante acogedor y cómodo, porque tiene muchos rincones en los que acomodarse y hacer tu hueco, y porque el sábado se juntan dos generaciones de rock&roll para demostrar cómo padre e hijo sientan cátedra de rockabilly.

Kick Aces. Three Lions (Avinguda Gabriel Roca 3), de 11 a 5 h., concierto a las 0 h.

-Al concierto de Eveth y Hellfire Club, porque es la ración metalera de la semana, porque son estandartes de las formas clásicas del heavy metal, porque se juntan en el escenario una banda clásica y una de nueva formación pero con veteranos de la escena en sus filas.

Eveth + Hellfire Club. Es Gremi (Porgadors 16, polígono Son Castelló), 21:30 h., 15 €.

-Al Gin & Swing, porque son clases de swing y lindy hop, porque habrá la posibilidad de cenar y tomar gin tonics, porque también habrá música en directo y DJ especialista en el género, y porque ahora que se acerca el buen tiempo empieza a apetecer bailar al aire libre.

Gin & Swing: Wacky Tobacco + DJ Oh my swing + Clases con Joana y Vicenç. Factoria de So (Polígono Son Llaüt, Santa Maria), 10 € clase, cena y concierto / 5 € concierto.

-Al Ciclo Exp, porque es una reunión de videoartistas, directos y sesiones alrededor de la electrónica avanzada, porque junta a sólidos personajes de la escena local, y porque es en Casa Planas, que se está situando como espacio de referencia en la cultura contemporánea.

Ciclo Exp: ARDE live + Who is 81? + Toberal + Videoloser. Casa Planas (Avinguda Sant Ferran 21), de 19 a 22 h.

-Al Warehouse, porque ofrecen electrónica necesariamente underground, porque ponen electrónica de batalla para no salir vivo, porque en una ciudad que se pretenda viva deben existir opciones para alargar la noche lo que a uno le venga en gana, y porque el sábado hay nueva edición de las Kozmo’s Night y además cumpleaños de Rubén, uno de los alma mater de la casa.

Kozmo’s Night #3: Lorenzo Chiabotti + Luc Ringeisen + Suburbial. Warehouse (Quatre de noviembre 2C, polígono Can Valero), de 0 a 5 h., 10 € c.c.

-Al Brooklyn, porque es un nuevo local dedicado a la electrónica fiestera, porque tiene la sala de bienvenida con la luz suficiente y la inferior con la poca luz suficiente para fomentar el ponerse hiena, porque arrancan ya por la tarde con el Aftermarket con un hábil chef de electrónica batida con jazz, soul, funk y reggae como invitado, y porque para la noche hay putrum suficientemente estiloso hasta las tantas.

Aftermarket con Fernando Cerviño (de 17 a 23:30 h.) + Limelight: The Southnormales + Joaquín Bruzzone (de 23 a 5 h.). Brooklyn Club (Dameto 6, Santa Catalina).

-Al Garito, porque es el templo de la modernidad bien entendida, porque programan electrónica con peso específico, porque el sábado tienen fiesta Footloose, porque eso significa que tienen a dos jugones de las cabinas de dos estilos opuestos pero complementarios, porque el master del house Kiko Navarro y el commander del techno y el minimal Ángel Costa lo tienen y todo el mundo lo sabe.

Footloose: Kiko Navarro + Ángel Costa. Garito Cafè (Dársena de Can Barbarà s/n), de 20 a 4 h., DJs desde las 0 h.

-A la Subzhero, porque es otro de los puntos de encuentro clásicos de la escena electrónica festiva, porque no se complican la vida a la hora de programar pistón asequible pero con suficiente sustancia, porque las acogedoras dimensiones del local le dan un carácter particular, y porque el sábado tienen nada más que primeros espadas.

Rosana Nun + Nacho Almagro + Ralfus + Edu Martínez. Subzhero (Joan Miró 322), de 23 a 6 h., gratis hasta las 0 h., después 10 € c.c.

-A ver Crotch, porque es el último montaje de la compañía de danza contemporánea y performance Baal, porque el espectáculo de Catalina Carrasco y Gaspar Morey se anuncia como de temática de género, porque se presenta como una osada reflexión sobre género, violencia sexual, desigualdad y diferentes formas de identidad sexual.

Cía Baal presenta: Crotch. Teatre Principal (Riera 2A), 20 h., 15 €.

-A ver Himmelweg, porque es un texto del gigante del teatro y la literatura Juan Mayorga, porque es una de las obras menos conocidas en España pero más representadas en el extranjero, porque es una mezcla de teatro histórico y político actual, porque hay que peregrinar a toda creación del premio Nacional de Teatro (2007) y también de Literatura Dramática (2013), porque una vez más es el Teatre del Mar quien lleva la batuta en propuestas escénicas de ambición y calidad.

Atrium Produccions (Barcelona) presenta: Himmelweg, de Juan Mayorga. Dirigida por Raimon Molins, con Patricia Mendoza, Raimon Molins y Guillem Gefaell. Teatre del Mar (Llucmajor 90, El Molinar), sab 21 h., dom 19 h., 18 €.

-A la sala Trampa, porque se han convertido por derecho propio en un referente de la oferta cultural de peso específico y también de la fiesta en general, porque abren la noche con su siempre abarrotada función de impro, y porque seguirán con un nuevo episodio de su Gran torneo de las artes marciales de impro, despiporre donde los haya en el que dos parejas de improvisadores pelearán verbal y dialécticamente por la Copa Trampa de la Impro, y porque habrá música y cerveza por doquier hasta el cierre, que como en los mejores locales nunca se sabe a qué hora será.

Trampa Teatre: Shakespeare improvisado (impro, 20:20 h., 7 €) + Gran torneo de las artes marciales de impro (23 h., 6 €) + Música y cerveza por doquier hasta el cierre a las... Sala Trampa (Caro 19).

-Al Mercado de San Juan, porque además de una completísima y muy variada oferta gastronómica se puede uno poner bailón con la habilidad para los clásicos tanto históricos como contemporáneos de Pepe Link.

Mercado de San Juan. Emperadriu Èugènia 6 (S’Escorxador), de 10 a 0 h. Pepe Link a partir de las 21 h.

-Al vermut de La Office, porque pocas propuestas hay mejor que arrancar el sábado con cañas, tapas y temazos de fondo, y porque basan su menú sonoro en el brit pop.

Britvermut. La Office (Comte de Barcelona 3), de 11 a 15 h.

*Sopas mallorquinas te invita a un vermut, que se tomarán a nuestra salud las dos primeras personas que envíen un mail a sopasmallorquinas@gmail.com con su nombre y DNI más el asunto “LaOffice”.

-Al Vermut cultural de Canamunt, porque vuelven a dinamizar el barrio y las mañanas de los sábados con conciertos, microrrutas culturales, teatro, talleres para niños, exposiciones y etcétera, porque todo ello estará rebozado de cañas bien puestas y tapas suficientemente elaboradas.

Vermut cultural de Canamunt (barrio de Sa Gerreria). Bar España (acústico de Yoyo Banana a las 12:30 h.), Ca la Seu, La cuadra del maño y La tortillería y Moltabarra, desde las 12:30 h.

-A la Fira del ram, porque la tradición manda, porque siempre merece visita una atracción clásica, porque es para pequeños, medianos y mayores, porque hay atracciones, entretenimiento, casetas, comida y más para todas las edades.

Fira del ram. Polígono Son Fusteret, lun-vie 17-23 h., sab-dom-fest 10-0 h., hasta el 23 de abril.

-Al Camia vs. Llonovoy, porque ofrece la posibilidad de comprar material de Antònia Camia y Miquel Àngel Llonovoy, porque anuncian elegantonas fundas para libretas realizadas por la primera utilizando los collages del segundo, porque también habrá obra textil de la primera y exposición de collages originales del segundo, porque conociendo la calidad de sus producciones y su creatividad es una oferta bastante lujosa.

Taller tienda de Antònia Camia vs. Collages de Llonovoy. Pelleteria 5, hasta el 24 de marzo.

-A cualquiera de los Quatre dies de cotorres, porque a raíz de la recopilación de dibujos anónimos de vaginas se fueron sumando gentes y proyectos hasta derivar en cuatro jornadas de exposiciones, talleres, lecturas, manifiestos, visitas guiadas, debates y hasta microteatro, porque el objetivo es darle la vuelta a la solemnidad del Día de la Mujer a través del humor no exento de reivindicaciones.

Quatre dies de cotorres. Associació cultural Anagnórisi Can Timoner (Aljub 24, Santanyí), hasta el domingo, programa completo aquí.

-A la nueva edición de los encuentros Aixeca’t i balla, porque son saraos “sin”, sin alcohol y sin añadidos, porque se trata de empezar el día bailando y evitando hablar entre los asistentes para así liberar energías y tal.

Aixeca’t i balla. Casal de barri de El Terreno (Dos de maig 1), de 12 a 16 h., 10 €, niños hasta 12 años gratis.

-A la exposición L’ànima de l’invisible, porque es una colectiva que busca reflexionar sobre la mujer, el amor, la sociedad y los estereotipos, porque son voces locales que buscan en los lenguajes contemporáneos presentar su visión del mundo femenino y por tanto universal.

L’ànima de l’invisible: Arantxa Boyero + Astrid Colomar + Las taradas + Laura Marte + Marta Pujades + Olimpia Velasco. Capilla del Centre Cultural La Misericòrdia (Carrer de la misericordia 2), mar-vie 11-14 h. / 17:30-20:30 h., sab 11-14 h., hasta el 29 de abril.

-A la exposición de Per què em vestesc de negre si estim tant la vida? de Teresa Matas, porque es una antológica de sus trabajos producidos en los últimos treinta años, porque los expertos señalan su independencia en discurso, formatos y técnicas, porque es una figura ineludible de nuestra escena artística.

Teresa Matas: Per què em vestesc de negre si estim tant la vida? Comisariada por Nekane Aramburu con la colaboración de María José Corominas, Ana Bàrbara Cardellà Corominas, Pilar Rubí y Magda Albis. Es Baluard (Plaça Porta Santa Catalina 10, de 10 a 20 h., domingo de 10 a 15 h., lunes cerrado), hasta el 7 de mayo.

-A la exposición Territori d’assaig, porque si la cantera musical de Mallorca es históricamente inabarcable y excelente la artística no se queda atrás, porque una colectiva es la ocasión ideal para acercarse a renovar la devoción por los ya establecidos y a maravillarse por las nuevas voces.

Territori d’assaig: Ferran Aguiló + Carles Fabregat + Florit Nin + Júlia Fragua + Aina Lorente + Luis Maraver + Esther Olondriz + Miquel Planas + Enric Riera + Miquel Segura. Centre de Cultura Sa Nostra (Concepció 12), lun-vie 10:30-13:30 h. / 17-20 h., hasta el 31 de marzo.

-A la exposición Stupid 90’s, porque es la primera muestra individual de Ofise, porque partiendo del grafiti desarrolla ideas y técnicas para pasearse con propiedad por otros lenguajes como el cómic o la estética tatuajera, porque es una iniciativa de Línea 6, porque es la tienda de referencia en el mundillo del hip hp y la cultura urbana callejera, y porque la música que redondeará la fiesta la pondrá el gran Bocabeats.

Exposición Stupid 90’s de Ofise + Bocabeats DJ. Línea 6 (Ample de la mercè 20), 20 h.

-A la exposición de Andrés Amicone, porque tiene mucha perspicacia para utilizar y reinterpretar iconos contemporáneos para sus pinturas sobre madera y material reciclado.

Exposición de Andrés Amicone. Perruqueria Botons (Plaça Raimundo Clar 15), de 9:30 a 19:30 h.