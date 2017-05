V I E R N E S 19

CONCIERTOS, FESTIVALES Y DISCOTECAS

-A la primera jornada del Cul de sac, porque es un festivalazo espectacular, porque la oferta de ocio y cultura de la isla no deja de contener eventos de altura semana tras semana, porque propone una nómina de grupazos alrededor del pop, rock y hasta punk tanto locales como traídos de la península y Europa, y porque redondea la propuesta con una muy acertada, amplia, variada e interesantísima cantidad de eventos.

Palma de Primavera presenta: Cul de sac. Polseguera + SAÏM + Haus Frauen + Exposición colectiva de tatuadores de Mallorca + Error! Design + Clàudia Gómez + Álvaro PB. Ses Voltes (Parc der la Mar), de 20 a 1 h.

-Al festival de Arte, Cultura y Tatuaje Tradicional, porque alrededor del fascinante mundo del tatuaje entendido de manera global ofrecen multitud de actividades, porque traen artistas de medio planeta, porque se podrán conocer sus diferentes técnicas y filosofías, porque además de la posibilidad de tatuarse habrá exposiciones, conferencias, conciertos, mercadillo, foodtrucks, grafiti…

Festival de Arte, Cultura y Tatuaje Tradicional. Hasta el miércoles 24 en el recinto ferial Molino de Calvià (urbanización Son Galatzó, Santa Ponça), programa completo aquí.

-Al Posidonia, porque es un festival de arte, naturaleza y turismo sostenible, porque tiene la voluntad de juntar fiesta y conciencia, porque ofrece un amplio espectro de actividades con exposiciones, conciertos, conferencias, teatro, talleres, gastronomía…

Festival Posidonia. Diversas localizaciones, programa completo aquí.

-A la nueva convocatoria de las fiestas Dub Club, porque si ya llevan 46 ediciones por algo será, porque son el templo de del dub, bass y ritmos hermanos, porque después de convertir Factoria de So en el punto neurálgico de sus saraos cambian de ubicación para instalarse en la encantadora Sa Possessió, y porque como siempre, además de programar a la potente armada local redondean el cartel con solventes primeros espadas de la escena europea.

Dub Club #46: Panda Dub (Lyon) + Kontaktua + Fuaka + Dub Inmersion + Island Roots. Claustro 2 de Sa Possessió (Velluters 14, polígono Son Rossinyol), de 22 a 5 h., 100 primeras entradas a 10 € con cerveza, el resto 12 € con cerveza.

*Sopas mallorquinas y Diario de Mallorca regalan dos entradas individuales que ganarán las dos primeras personas que envíen un mail a sopasmallorquinas@gmail.com con el asunto “LasDubClubSiempreSonUnPlacerLujoso”

-Al Lisboa, porque es un bar carismático como pocos de esta ciudad, porque siempre hay ambientazo, porque tiene la sala principal con su preciosa barra, porque tienes el altillo para ponerte cómodo y dejar ir las manos y las bocas, porque tienes el felizmente recuperado semisótano para los bailoteos, y porque el viernes tienen un buen lujo con la visita en acústico del madrileño Leo Mateos, líder de Nudozurdo.

Leo Mateos: presentación de Voyeur Amateur (concierto, 23 h., 12 €, reservas en novocafelisboa@gmail.com). Paper boy DJ (de 0 a 4 h.). Novo Café Lisboa (Sant Magí 33).

-A la presentación del nuevo disco de Sterlin, porque ya era hora que volviesen a los escenarios esta banda de pop-rock estilista, y porque el proyecto es una revisión del cancionero clásico de Leonard Cohen.

Palma de Primavera presenta: Sterlin. Presentación del disco homenaje a Leonard Cohen. Can Balaguer (Unió 3), 20 h.

-A la nueva edición de los Guateques Caimán, porque ofrecen electrónica suficientemente chichosa, porque evitan limitarse a que suene un monótono caballito trotón, porque es en el histórico y bendito Garito, y porque además la velada incluirá la presentación del nuevo proyecto del hábil, suave y efectivo Toni Christian.

Guateques Caimán + Local Time. Garito Cafè (Dársena de Can Barbarà s/n), de 23:30 a 4 h.

-A la nueva edición de las recién llegadas fiestas R33, porque buscan posicionarse como referencia de la electrónica elegante pero underground, moderna pero con raíces, ecléctica y cosmopolita, porque se esfuerzan en traer solventes nombres de alcance europeo junto a jugones locales, y porque es un la sala Luna, cómoda, estilosa y con unas vistas como ninguna.

R33: Pablo Bolívar (Avant Roots / Seven Villas) + Satore. Sala Luna (Plaça del vapor 20), de 0 a 6 h.

-Al Kaelum, porque sus fiestas We Love Fridays lo petan y lo sabes, porque siempre hay ambientazo y lo sabes, porque no se llena de críos y lo sabes, porque te ponen hiena como nadie sea con house, indie accesible u ochenterismo.

We Love Fridays con Javi López. Kaelum Club (Avinguda Argentina 1), de 23:30 a 5 h.

GASTRONOMÍA

-Al inicio de temporada del Royal Beach, porque es un club de playa con voluntad de estilo, porque a tal efecto ofrece gastronomía ideada por el extraordinario chef Andreu Genestra, porque también dispone del espacio La cala de Albert Adrià con productos de vermutería de gama alta, y porque redondea el encanto de propuesta y espacio con música en directo.

Comienza el verano 2017 en Royal Beach (Des Flamencs s/n, Muro), de 18:30 a 0 h.

-A la nueva edición de la feria de tapas de casas regionales, porque cualquier excusa es buena para tomarse unas cañas y unas tapas al fresco, porque habrá una gran variedad de opciones para comer y beber productos típicos de diversas comunidades autónomas.

Feria de tapas de casas regionales. Parc de sa Feixina, de 13 a 20 h.

-A la Mostra de cuina de Mallorca, porque después de seis años de parón vuelve una iniciativa que reúne una amplia nómina de restaurantes para ofrecer menús distintos y nuevas propuestas culinarias.

Asociación de Restauración Mallorca presenta: Mostra de cuina de Mallorca. Precio máximo por menú 20 €, hasta el domingo 21 de mayo, participantes aquí.

MERCADILLOS, TALLERES, CONFERENCIAS...

-A la nueva edición del mercadillo Vintage Flea Market, porque es una de las mejores opciones para comprar moda y complementos estilosos de segunda mano, porque complementarán con música desde la cabina montada al efecto, porque la música la pondrán los de la casa, esto es gentes con programa en Sputnik Ràdio, y porque será en Casa Planas, cada vez más espacio de referencia en el ocio palmesano.

Mercadillo Vintage Flea Market. Con Cherry Bomb + La Guatequería. Casa Planas (Avinguda Sant Ferran 21), de 18 a 23 h.

-A la nueva charla organizada por Weird Sci-Fi Show, porque alrededor de películas icónicas de los ochenta regalan una catarata de conocimientos, anécdotas y reflexiones que dejan patente la riqueza de aquellos productos fílmicos de altura mítica.

Weird Sci-Fi Show presenta: Charla Arma letal 30 aniversario. Palma 80s Café (Femenies 2), 22 h.

S Á B A D O 20

CONCIERTOS, FESTIVALES Y DISCOTECAS

-A la segunda jornada del Cul de sac, porque es un festivalazo espectacular, porque la oferta de ocio y cultura de la isla no deja de contener eventos de altura semana tras semana, porque propone una nómina de grupazos alrededor del pop, rock y hasta punk tanto locales como traídos de la península y Europa, y porque redondea la propuesta con una muy acertada, amplia, variada e interesantísima cantidad de eventos.

Palma de Primavera presenta: Cul de sac. Escenario Cul: The Ex + No More Lies + Fura + Marasme + Dead Eye Wolves + Mikrophone + Fada Despistada i Olives per somiar. Escenari Sac: Aluk Todolo + Blood Quartet + Malämmar + TANO. Fireta Chill de Sac: Aucell cantaire + Fletxa negra. Mesas redondas Música y grafismo + Mujer y tatuaje + Un estudio, una escena. Exposición colectiva de tatuadores de Mallorca + Error! Design + Clàudia Gómez + Álvaro PB. Foodtrucks. Ses Voltes (Parc der la Mar), de 20 a 1 h.

-Al GenderFok, porque es la primera edición de un festival de música electrónica y electrodisgusting, porque nace para celebrar el primer aniversario de la ley LGTBI, porque para la ocasión traen a tremendo y extraordinario dúo de Las Bistecs, y porque redondean la fiesta certeramente reivindicativa con buenos nombres locales.

GenderFok. Festival de música electrónica y electrodisgusting: Las Bistecs + InDirectes + Rosana Nun + Batukrak + Alona Vinç VJ. Campo municipal de Alaró, de 17 a 1 h., 15 €.

-A la fiesta benéfica Compartyr, porque juntan los conceptos de compartir y party, porque con motivo solidario confeccionan un cartel jaranero, jugoso y diverso que asegura despiporre en el encantador e imbatible espacio de Sa Possessió.

Fiesta benéfica Compartyr. Claustro: Guri b2b iLife + The Southnormales + Martc + Kiko Melis + Imantrack + Wake Up Dance (Nin Petit & DJ Eridú). Jardín: Hermano L DJ set + Buco + Tap_On & DJ Triqui + DJ Deos & Bassman + Groovert. Visuales de INTRVL. Sa Possessió (Velluters 14, polígono Son Rossinyol), de 18 a 5 h., entrada 1 kg. de alimentos.

-Al Miama, porque es uno de los epicentros más destacados de la modernidad fiestera en el norte de la isla, porque con su programación se distinguen en base a house tanto estilista como con dosis de guetto, y porque el sábado tienen fiestote con dos jugones de alcance internacional junto a master&commander locales.

No Regular Play! (live) + Kiko Melis & Raisol. Miama (Avinguda del mar 8C, Playa de Muro), de 0 a 5 h.

-Al estreno público del colectivo La Cabina, porque tras años de amenizar afters en salones de casas y fiestas privadas se lanzan por fin a exponer su concepción de lo que debe ser una fiesta puramente hedonista, porque el menú principal será electrónica de vieja y nueva escuela, y porque se redondeará la cita con una minitienda móvil montada para la ocasión de la muy estilosa Hunk y Dory.

La Cabina Pay-Pay + Tienda móvil Nano Hunk y Dory. Mojito Bar (Torrent 1), de 16 a 4 h.

-Al nuevo capítulo del ciclo Deià Cultural, porque programan a una supernova de la rumba, y el mestizaje como La Vereda, y porque tiene lugar en el muy cuco espacio del hotel D’es Puig.

5º Deià Cultural: La Vereda. Hotel D’es Puig (Puig 4, Deià), 20 h., reservas en 971 639 409.

-Al nuevo capítulo del ciclo Pop de na Tesa, porque programan cantautores de órbita catalana, porque en esta ocasión ofrecen el gran talento local de Jorra i Gomorra, porque es tan prolífico como inspirado, porque quien habla de su música lo hace de ternura y también de riqueza.

Ciclo Pop de na Tesa presenta: Jorra i Gomorra. Carrer de les germanes agustines s/n (Marratxí), 18 h., 5 €.

-Al Warehouse, porque ofrecen electrónica necesariamente underground, porque ponen electrónica de batalla para no salir vivo, y porque en una ciudad que se pretenda viva deben existir opciones para alargar la noche lo que a uno le venga en gana.

Gescu + Cally b2b Vlad Custura + Thierry. Warehouse (Quatre de noviembre 2C, polígono Can Valero), de 0 a 5 h., 10 € c.c.

-Al Kaelum, porque interpretan mejor que nadie el populismo con tu diversión como único objetivo, porque arrancan con el siempre abarrotado Tardeo, y porque para después tienen dos salas para que vayas rulando a tu antojo, porque si te apetece house, electro, deep pop y hasta algo de latino puedes gozarlo en la sala principal de abajo, y si quieres pop, rock, funk, soul, disco, indie y heterodoxia sube a la PopNorama que se reparte amor en múltiples formatos.

Tardeo. DJ invitado: Jure. DJ residente: Ángel Oliveros (de 16 a 22 h.). Kaelum Essence con Javi López + PopNorama con Conejomanso (ambos de 23:30 a 5 h., 9 € c.c.). Kaelum Club (Avinguda Argentina 1).

TEATRO

-A ver He vist balenes, porque si una compañía de teatro tan ambiciosa como La Impaciència se lanza a adaptar un cómic con ETA como trasfondo solo pude significar altura artística, porque de una creación del vasco Javier de Isusi nominada a mejor obra en dos citas de máximo nivel como el Festival de Angoulême (Francia) y el Salón del cómic de Barcelona solo cabe esperar categoría.

La Impaciència presenta: He vist balenes, de Javier de Isusi. Traducción: Salvador Oliva. Dramaturgia y dirección: Xavi Núñez. Con Jordi Cumellas, Clara Ingold, Rodo Gener y Salvador Oliva. Teatre del Mar (Llucmajor 90, El Molinar), sábado 21 h. / domingo 19 h., 18 €.

-A ver Trans-Plantar, porque es un monólogo de Pep Noguera, porque es la nueva producción de Diabéticas Aceleradas, porque a través de las vicisitudes personales de su protagonista y coautor, del transplante de condicionó y salvó su propia vida, se hace un recorrido humorístico, sarcástico y también sensible sobre lo personal y lo profesional.

Diabéticas Aceleradas presenta: Trans-Plantar. Con Pep Noguera, escrita por P. Noguera y Tomeu Canyelles, dirigida por T. Cañellas. Casa des poble de Esporles, 20:30 h., 12 €.

GASTRONOMÍA

-A la fiesta por el doce aniversario del BeeWi, porque ya son tres los locales con los que expanden por la ciudad su buena propuesta culinaria, porque su poder de convocatoria ha dejado en la memoria de anteriores convocatorias saraos antológicos, porque te dan de comer con estilo y sustancia mientras te ponen temazos de fondo.

12 aniversario BeeWi. Comida en BeeWi Blue a partir de las 13 h. (Monseñor Palmer 6, brunch con dos copas para la fiesta posterior 20 €) + Fiesta en Molly Malone a partir de las 17:30 h. con La extraña pareja + Hosse Hosse Hosse + Sr. Anderson + Funky DJ & Maiki Walsh (Monseñor Palmer 5).

-Al Vermut cultural de Canamunt, porque vuelven a dinamizar el barrio y las mañanas de los sábados con conciertos, microrrutas culturales, teatro, talleres para niños, exposiciones y etcétera, porque todo ello estará rebozado de cañas bien puestas y tapas suficientemente elaboradas.

Vermut cultural de Canamunt (barrio de Sa Gerreria). Bar España (Los acústicos de BN Mallorca: El Niño Alkalino & The Chuskers, 12:30 h.), Ca la Seu, La cuadra del maño y La tortillería y Moltabarra, desde las 12:30 h.

-Al vermut clandestino peregarauí, porque propone una de las actividades lúdicas de moda en un barrio histórico y carismático como pocos de la ciudad, porque no se anuncia dónde es hasta el último momento pero se asegura que será en rincones estilosos de los que abundan en la zona.

Flipau amb Pere Garau presenta: Vermut clandestino peregarauí con DJ Jordi. De 13 a 14 h., reserva mediante whatsapp al 666 02 81 63.

-A la nueva convocatoria de los sábados vermusicales de Robin Wood, porque es una tienda de mobiliario artesano muy estiloso, porque se apunta a la bendita moda de ponerte un vermut para arrancar el finde salerosamente, porque anuncian nueva colaboración con la marca de gafas Sol Vintage, y porque lo redondea con rock&roll acústico en directo.

Sábados vermusicales: One Man Rocks. Robin Wood (Fàbrica 52), de 12 a 15 h.

-Al Vermutejant, porque consiste en que varios cocineros elaboran sus recetas con lo que encuentran ese día fresco en el mercado, porque todo ello se redondea con la posibilidad de tomarse un vermut que anuncian como mallorquín y de escuchar música en directo.

Vermutejant. Plaça de ses verdures (Manacor), todos los sábados hasta el 24 de junio.

MERCADILLOS, TALLERES, CONFERENCIAS...

-A la inauguración del Carril guiri, porque se trata de una reivindicación a través del humor de una situación que ya se ha demostrado insostenible, porque no se trata de demonizar al turista, que no son más que personas como lo somos todos, sino de reclamar a los que deciden que tengan los cojones y el sentido común de tomar medidas coherentes con nuestro espacio y nuestros recursos.

Inauguración del Carril guiri. Código de vestimenta: trolley y ropa estilo guiri. Plaça de Cort, 12 h.

ARTE

-Al Incart, porque es una amplísima muestra de arte que ocupa espacios tanto públicos como privados, porque lleva desde 2007 inundando la ciudad con una variada y enjundiosa nómina de propuestas.

Incart. Diversos espacios en Inca, hasta el viernes 16 de junio, programa completo aquí.

-Al Todo fenomenal, porque es un festival de performances, porque está a cargo de un primera fila como Tolo Cañellas, porque en él se incluye PO100% Siempre para nada de M Reme Silvestre, porque a la performance hay que perderle el miedo y contemplarla como una disciplina que aún tiene cosas que decir y capacidad para sorprender de manera efectiva y contemporánea, y porque la galería Fran Reus es garante de categoría.

Festival performático Todo fenomenal presenta: PO100% Siempre para nada de M Reme Silvestre. Galería Fran Reus (Passeig Mallorca 4), viernes de 20 a 23 h.

-A la exposición Cuba. Un país congelado en el tiempo, porque son fotografías de Natxo Bassols, porque ya tardaba en montar una muestra individual de sus fascinantes instantáneas, porque lleva mucho tiempo llamando la atención con su proyecto Time Up, porque con él ha viajado por todo el globo (Tokio, Marrakech, Índia, Etiopía o Myanmar) retratando a personas en un momento suspendido en el tiempo.

Natxo Bassols: Cuba. Un país congelado en el tiempo. Viernes en B Travel Brand (Camí dels reis 105, Son Rapinya), de 19 a 20 h.

-A ver la instalación Wonders de Carles Congost, porque el gironí es un destacado creador de videoarte cuyas reflexiones sobre la cultura pop y la sociedad siempre son certeras y afiladas, porque en esta ocasión investiga en las consecuencias de la obsesión actual por el éxito en todas sus facetas.

Carles Congost: Wonders. Espai Born del Casal Solleric (Passeig del Born 27), lun-sab 9:30-20 h., dom 10-14 h., hasta el 20 de agosto.

-A la exposición Apòcrifs. El Diocesà il·lustrat, porque en ella 17 dibujantes, ilustradores y comiqueros locales reinterpretan imaginería religiosa de los siglos XIV a XVI, porque es impagable ver la revisión en clave contemporánea, a menudo en clave de humor, de escenas pensadas para una sociedad atrasada y pacata.

Apòcrifs. El Diocesà il·lustrat: Gonzalo Aeneas, Ata, Jaume Balaguer, Canizales, Àlex Fito, Flavia Gargiulo, Pere Joan, Linhart, Enriqueta Llorca, Marta Masana, Max, Bartolomé Seguí, Tatum, Nívola Uyà, Rafel Vaquer y Margalida Vinyes. Museu Diocesà de Mallorca (Mirador 5), lun-sab 10 a 18 h.

-A la exposición Toni Catany d’anar i tornar, porque es un referente ineludible no solo de nuestra fotografía sino de eco nacional, porque no se limita a los conocidos epítetos de clásica o neopictorialista sino que abarca intencionalidades modernas, porque es una retrospectiva perfecta para seguir adorando su obra y su visión de sus propios sentimientos.

Toni Catany d’anar i tornar. Casal Solleric (Passeig del Born 27), lun-sab 9:30-20 h., dom 10-14 h., hasta el 20 de agosto.

-A la exposición Sin rumbo fijo de Steve Afif, porque ya el título es una declaración de intenciones, porque es un recorrido por su obra desde los años 90 en el que descubrir su desprejuiciado uso de cualquier técnica que le haya llamado la atención, porque hay pintura, escultura o dibujo, porque usa lápiz, tinta china, acuarela, bolígrafo, aguada, rotulador o lo que le venga en gana, y porque en su obra hay tanto lujuria como drama.

Steve Afif: Sin rumbo fijo. Àrea 1 del Casal Solleric (Passeig del Born 27), lun-sab 9:30-20 h., dom 10-14 h., hasta el 28 de mayo.

-A la exposición Magic Poison de Amadeo Orellana, porque ya tardaba un muestrario individual de este artista del collage y la imaginería contemporánea, porque las maneras de Orellana hace mucho tiempo que llaman la atención y su lenguaje y sus logros llevan tiempo reclamando merecida atención.

Amadeo Orellana: Magic Poison. Fundació Coll Bardolet (Vía Blanquerna 4, Valldemossa). Inauguración a las 20 h. con Elias Fabré + INTRVL, hasta el 11 de junio.

-A la exposición de Shirin Neshat, porque la obra de esta iraní aborda algo tan complejo y peliagudo como los roles de género y las sociedades islámicas contemporáneas, porque se pueden ver fotografías y vídeos en los que entra al tuétano de los asuntos desde su radical mirada de artista contemporánea que quiere comprometerse.

Shirin Neshat. Es Baluard (Plaça Porta de Santa Catalina 10), de 10 a 20 h., domingo de 10 a 15 h., lunes cerrado), hasta el 29 de octubre.