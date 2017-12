Elena Rivas i Esperança Nadal.

Mallorca està lligada als vins que la terra i els vinaters ofereixen com a ofrena al fidels del déu Dionís.

Un d'aquests és Vins Nadal, que actualment està dirigit per l'enòloga Esperança Nadal, la quarta generació d'una família que viu amb passió l'ofici de fer i vendre vi. Ella fa poc que ha agafat el relleu a son pare, Rafel Nadal, qui continua en contacte amb l'empresa.

Aquest celler de Binissalem elabora els vins d'una manera respectuosa amb el medi ambient. De fet, han fet bandera per aquesta aposta de la sostenibilitat a través de suros naturals, botelles més lleugeres i aprofitant tots els sobrants del vi per tornar a abonar la terra de la vinya, amb la finalitat de reduir les emissions contaminants de diòxid de carboni (CO2).

La producció anual aproximada és de 90.000 litres. Tenen les vinyes pròpies a Biniali, un total de 8 hectàrees que suposen el 40% de la seva producció. La resta de raïm prové de viticultors de la zona. Es tracta d'una vinya de secà, en la qual la terra es treballa molt de manera que estigui ben oratjada. La verema es fa a mà. Els vins es fan per fermentació espontània, sense llevat químic.

Alguns dels seus vins, la gran majoria tenen l'etiqueta dissenyada per l'artista Albert Pinya:

110 blanc 2016: 100% Chardonnay. Color de palla, molt net, amb aromes de fruites tropical, com la pinya. Molt fresc i elagant. Primer es premsa en fusta, fermenta durant 15 dies i reposa en dipòsit d'àcer inoxidable. Ideal per a acompanyar un peix. Té un toc sec, però lleugerament afruitat, amb un final efervescent.

110 rosat 2016. Està fet de raïm negre autòcton, de la varietat Mantonegro. Destaca pel seu color intens, que actualment es troba a faltar en el mercat per les modes 'banals' que reclamen, ara, un color molt més suau i pàl·lid en els rosats. És un vi fresc, ideal per degustar tranquil·lament, amb aromes de fruita vermella i d'aranja. Prové de les vinyes joves de Vins Nadal. Com la resta de vins 110 són un homenatge al seu padrí.

L'Albaflor Negre és un vi fet un 44% Cabernet Sauvignon, 30% de Mantonegro i la resta de Merlot (24%) i Sirà (2%). És un vi relativament jove, ideal per a carns suaus. Segons sembla ser, Albaflor és el nom del primer vi que elaborà l'arxiduc Lluís Salvador a Mallorca

L'Albaflor Criança 2015 és un vi negre fi, pensat per a carn vermelles. La meitat del raïm usat per fer-lo és Mantonegro i l'altra meitat és de Merlot i de Cabernet Sauvignon. Ha estat un any dins bota de roure americà.

Una mica d'història de Vins Nadal

L'any 1932, Miquel Nadal Fiol va fundar aquest celler a Binissalem. Als anys 50 va obrir un nou celler entre Felanitx i Manacor. S'adonà que el vi que en treia de les vinyes d'aquesta contrada eren totalment diferent de les de Binissalem, tant per les varietats de raïm com per la terra. Amb el boom turístic també obriren un celler a Palma i arribaren a fer una producció d'un milió de litres a l'any. Cal dir que eren temps molt diferents als d'ara i, també, un vi molt diferent al que elaboren actualment a Vins Nadal. De fet, el punt d'inflexió s'inicia als anys 90, amb la incorporació a la Denominació d'Origen Binissalem, que va marcar unes pautes de qualitat. Va ser en aquesta època quan Vins Nadal va decidir centrar-se només en les vinyes de la zona del Raiguer. A més dels dipòsits d'acer inoxidable, en tenen un de formigó, que també aporta el caràcter a alguns del seus vins. Actualment fa vins amb el segell DO Binissalem i Vi de la Terra Mallorca.